Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 marzo, sarà chiuso il ramo di svincolo che dall’uscita 1 “Nuova Bazzanese” immette sull’Asse Attrezzato, verso Bologna. In alternativa si consiglia di percorrere la Nuova Bazzanese, verso Bazzano, uscire allo svincolo “Palasport” e rientrare dallo stesso, in direzione di Bologna.