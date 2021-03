Lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica a Quattro Castella, San Maurizio e Gavasseto

Lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica di Quattro Castella: lunedì prossimo, 8 marzo, sulla rotatoria di via De Gasperi, Piazza Garibaldi e via Marconi verranno effettuati interventi sulla rete di distribuzione, dalle ore 8 alle ore 18 salvo imprevisti. L’intervento, ove necessario, potrà anche incidere sulla viabilità stradale della zona.

Per consentire l’effettuazione dei lavori, l’erogazione dell’acqua dovrà essere limitata: si potranno quindi verificare cali di pressione o la sospensione del servizio idrico nell’abitato di Quattro Castella. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Manutenzione programmata in vista per l’acquedotto anche a San Maurizio e Gavasseto: la prossima settimana, nella giornata di giovedì 11 marzo, verranno effettuati lavori sulla rete idrica in via Amendola. L’intervento – per ridurre al minimo il disagio alle utenze – inizierà alle 21:00 e terminerà alle 24:00, salvo imprevisti.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, verrà parzialmente interrotta l’erogazione dell’acquedotto. Si potranno verificare quindi cali di pressione ed interruzioni per tutta la durata dei lavori.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.