Urp Piazza Grande, Europe direct e Quartieri modenesi raggiungibili via telefono e mail

Fino al 21 marzo i cittadini potranno contattare via telefono o via e-mail i servizi informativi e l’Urp “Piazza Grande”, che con l’ingresso di Modena in “zona rossa” non possono ricevere il pubblico in presenza. Garantiranno così il servizio ai cittadini, nel rispetto delle norme imposte al fine di aumentare le tutele e le cautele riguardo all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

In particolare, per quanto riguarda i servizi di Piazza Grande (Urp -Ufficio relazioni col pubblico, Informagiovani), da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 18, fino al 21 marzo si potrà telefonare al numero 059 20312 o scrivere all’indirizzo mail (piazzagrande@comune.modena.it).

Anche il servizio Europe Direct risponde al telefono al numero 059 2032602 da lunedì a sabato dalle 9 alle 13, oppure alla mail (europedirect@comune.modena.it).

Il servizio di attivazione delle credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale), è garantito soltanto su appuntamento, da fissare dopo avere effettuato la registrazione attraverso il portale di Lepida (informazioni online al link www.comune.modena.it/argomenti/servizi-online/credenziali).

Anche le sedi dei quattro Quartieri fino al 21 marzo non ricevono pubblico in presenza ma si possono contattare per posta elettronica o per telefono. Gli orari in cui si può telefonare sono: per i Quartieri 1, 2 e 4 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15 alle 18; per il Quartiere 3 lunedì e 15 -17.30; martedì, giovedì e venerdì 9.30 – 12.30; mercoledì chiuso.

Il Quartiere 1 – Centro storico risponde al tel. 059 2032503 (quartiere1@comune.modena.it); il 2 – Crocetta, S. Lazzaro, Modena Est al tel. 059 2034150 (quartiere2@comune.modena.it); il Quartiere 3 – Buon Pastore, S. Agnese, S. Damaso risponde al tel. 059 2034200 (quartiere3@comune.modena.it), mentre per il Quartiere 4 San Faustino, Madonnina, Quattro Ville il telefono è lo 059 2034030 (quartiere4@comune.modena.it è l’indirizzo mail).