SULPL: al via le vaccinazioni per gli agenti della Polizia locale

Il 12 Febbraio scorso la Dirigenza Regionale del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) da un incontro avuto in Regione, aveva ricevuto da Donnini, Assessore Regionale alla Sanità, la garanzia che le vaccinazioni per la Polizia Locale sarebbero partite insieme a quelle forze di Polizia, con la garanzia che la Prefettura di Bologna avrebbe dovuto svolgere da Coordinamento per le altre Prefettura al fine di raccogliere, di concerto con l’Ausl, gli elenchi degli Agenti delle forze di polizia e delle polizie locali che si sarebbero dovuti vaccinare.

Alla luce di ciò, i Sindacati Autonomi, hanno immediatamente inoltrato all’Ausl, a tutte le amministrazioni della Provincia di Reggio Emilia e anche recentemente alla Prefettura, apposita richiesta affinchè si partisse immediatamente con la raccolta delle adesioni.

“E’ di poco fa la notizia che lunedì cominceranno le vaccinazioni degli Agenti presso le Fiere di Mancasale – fa sapere il Sindacato -. Nuovamente l’intervento del SULPL ha permesso di poter evitare differenze tra le divise e far sì che tutte le forze dell’ordine che sono in prima linea per la lotta al COVID 19 potessero fruire della vaccinazione”.