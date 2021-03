Castellarano, giovedì 11 marzo la presentazione dei percorsi formativi di L.I.F.E.

Giovedì 11 marzo alle ore 16:45 verrà presentata l’edizione 2021 dei corsi di formazione presso il L.I.F.E. (Laboratorio Integrato di Formazione ed Educazione) di via Rio Branzola. Gratuiti perché promossi dal Comune di Castellarano, sono tenuti da insegnanti di Stars&Cows e Nuova Cerform e rivolti a tutta la cittadinanza in momenti differenti della loro vita professionale.

La presentazione avverrà online in una videoconferenza trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “LIFE – Castellarano”. Per partecipare alla videoconferenza e avere la possibilità di porre domande ai conduttori dei percorsi, è possibile trovare tutte le informazioni su www.comune.castellarano.re.it/life2021

I percorsi in attivazione a partire da marzo sono vari per argomento e modalità di fruizione, ma tutti condividono l’obiettivo di accompagnare ragazzi e adulti nello sviluppo delle loro competenze. Nel dettaglio sono:

Enjoy the Senior, percorso di mentoring individuale con uno dei Senior manager di Stars & Cows. Che cosa sono le sessioni di mentoring? Sessioni di un’ora “faccia a faccia” con un senior (ex manager della grande impresa con vasta esperienza in vari settori) con cui discutere di tematiche relative al mondo del lavoro e dell’orientamento (progetti, idee, dubbi, consigli pratici).

Il colloquio di lavoro, CV e Linkedin, workshop per prepararsi al meglio ai colloqui di lavoro ed avere un curriculum e profilo Linkedin efficace realizzato a cura di un esperto di ricerca e selezione di personale;

Piattaforme collaborative e di video call, workshop imparare ad utilizzare tutte le piattaforme di videochiamate per ogni esigenza lavorativa e non;

Business Model You per ri-disegnare il lavoro, workshop che attraverso lo strumento del business Model Canvas, composto da 9 blocchi che descrivono la logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore, permette di riflettere su sé stessi, individuando i propri punti di forza e aree di miglioramento.

Photoshop Base, laboratorio per imparare le funzionalità di base di Photoshop, per ragazzi che vogliono mettersi in gioco.

Diventare Youtuber, corso pratico per imparare i segreti di Youtube, come utilizzarlo al meglio, ottimizzarlo e prendere consapevolezza della differenza tra realtà e finzione;

Social Media Marketing e Scrittura per il Web, corso per imparare a utilizzare i Social Media al meglio per creare o reinventare la propria attività online;

Formazione MS – Office – Email Efficace, percorso per imparare tutte le funzionalità di base del software più usato per la scrittura e l’elaborazione dei dati e per scrivere una mail che i tuoi clienti non potranno ignorare.

Per rimanere aggiornato sulle attività di LIFE, seguire la pagina Facebook o il profilo Instagram “Life Castellarano”.

Per maggiori informazioni sui corsi chiamare lo 0536-910473 o scrivere a info@starsandcows.com