Opportunità per le imprese con Google My Business Webinar Lapam Licom giovedì 11 marzo

Opportunità per le imprese con Google My Business Webinar Lapam Licom giovedì...

Ultimo appuntamento con ‘Digitalizzazione in pillole’, un ciclo di incontri online promossi da Lapam Licom. Un webinar gratuito, giovedì 11 marzo dalle ore 15 alle 16, per approfondire insieme ai nostri esperti le funzioni e le potenzialità di Google My Business. Un’occasione utile per capire come aumentare la propria visibilità online.

L’attuale emergenza ha modificato profondamente le nostre abitudini e l’Italia si sta riscoprendo sempre più digitale e smart, per questo Lapam Licom ha organizzato un ciclo di brevi incontri online gratuiti per approfondire gli aspetti della digitalizzazione più rilevanti per la tua attività, imparare a sfruttare gli strumenti e le opportunità che il web può offrirti.

Per informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.