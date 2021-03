Castelfranco Emilia, oggi la terza ed ultima prova del primo concorso interamente on line

Oggi si è chiuso il cerchio. Con l’effettuazione degli esami orali, l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, tra le prime in Italia ad attuare questo nuovo modus operandi, ha di fatto concluso il primo bando per assunzione di personale sviluppato interamente da remoto. Un’iniziativa lanciata a dicembre scorso con una duplice finalità: da un lato consentire anche a chi deve fare i conti con le restrizioni anti-covid o con eventuali periodi di quarantena, di partecipare ai bandi di concorso; dall’altro velocizzare, rendendolo ancora più smart in tutti i sensi, il procedimento di selezione del personale da inserire in organigramma a seconda delle necessità dell’Ente.

“Abbiamo voluto intervenire in questa direzione ancora una volta in maniera tangibile e non posso nascondere la nostra personale soddisfazione per la perfetta riuscita della procedura, grazie soprattutto all’ottimo lavoro dei nostri dirigenti che si sono adoperati sin da subito per rendere possibile questa nuova operatività smart e assolutamente al passo coi tempi, in tutti sensi” ha dichiarato l’Assessore al Personale del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore che ha anche sottolineato come questa procedura abbia “anche un enorme significato in termini di inclusione, abbiamo infatti messo tutti nelle stesse condizioni di poter partecipare ai nostri bandi. Un modello che, a quanto pare, in futuro verrà utilizzato per la Pubblica Amministrazione anche a livello nazionale. E anche questa novità non può che farci enormemente piacere”.

Mondo delle selezioni che dunque cambia a passo spedito anche nel Pubblico, partendo proprio da Castelfranco Emilia con un bando per l’inserimento in organigramma di due nuovi profili professionali categoria D. “L’organizzazione del concorso on line ci ha consentito di smarcarci da tutte le problematiche e le tempistiche connesse e dettate dal Covid e di favorire un’importante partecipazione da parte dei candidati, non limitata o negata da condizioni di isolamento fiduciario o positività. E’ stata un’esperienza veramente gratificante ed è stata una piccola rivincita rispetto alle tante difficoltà che l’emergenza ci costringe ad affrontare nella quotidianità – ha dichiarato la Dott.ssa Simona Lodesani, Dirigente Settore Programmazione Economica e Bilancio anticipando inoltre che “la modalità on line verrà riproposta anche per le prossime procedure di concorso in programma. Una conferma che, talvolta, dagli ostacoli possono nascere delle opportunità”.

A farle eco la Dott.ssa Patrizia Tagliazzucchi, Dirigente Settore Servizi al Cittadino, nonché Presidente della Commissione selezionatrice (composta anche dal Dott. Andrea Fanti e dalla Dott.ssa Barbara Bellettini), che, con orgoglio, ha sottolineato come “ci siamo avventurati in questo nuovo modo di fare selezione con tanta voglia di imparare e sperimentare, ma spinti dalla necessità. E siamo felici di averlo fatto perché è stato un grande cambiamento che ci ha permesso di non fermarci. Di fatto, abbiamo aperto una bella finestra sul futuro, registrando peraltro una partecipazione molto alta, probabilmente proprio perchè questi strumenti, paradossalmente, accorciano le distanze. Senza dimenticare un altro aspetto non secondario: tempi contratti e incalzanti, con un ottimo risultato in termini di velocità, efficacia ed efficienza”.