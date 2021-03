Coronavirus, divieto di utilizzo di un lotto di vaccino Astra Zeneca, flaconi stoccati presso l’Azienda Usl di Bologna

100 flaconi multidose del vaccino Astra Zeneca, appartenenti al lotto ABV2856 con scadenza 05/2021, oggetto del provvedimento urgente di AIFA, sono attualmente stoccati presso l’Azienda Usl di Bologna, e non verranno distribuiti.

Accantonati e conservati in frigorifero, sono già contrassegnati dalla dicitura ‘Non utilizzare’, come indicato dalla Regione, in attesa di nuove disposizioni e controlli da parte di AIFA.

In corso di verifica il numero di vaccini già utilizzati dai Medici di medicina generale, ai quali in precedenza erano stati consegnati flaconi multidose.

I flaconi non utilizzati sono per il momento accantonati, conservati in frigorifero e non verranno somministrati, in attesa di nuove disposizioni da parte di AIFA.