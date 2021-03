Annullata anche quest’anno la Fiera del Bue Grasso a Cavriago

Anche quest’anno il Comune di Cavriago si trova a dover annullare la fiera del Bue Grasso, ferma ormai per il secondo anno consecutivo alla 215^ edizione del 2019. “Per chi è nato e cresciuto a Cavriago,” afferma il Vice Sindaco Matteo Franzoni, “la fiera di marzo è uno degli appuntamenti più attesi in paese, è un momento importante per i produttori locali, gli ambulanti e, da alcuni anni, per Anaborare (Associazione nazionale allevatori bovini di razza reggiana), che ha riportato proprio nelle ultime edizioni della fiera di marzo le note vacche rosse in esposizione.”

La fiera infatti, denominata “del Bue grasso”, è per tradizione di natura agricola: proprio infatti con lo sbocciare della primavera i buoi si presentano ingrassati per l’inattività dell’inverno, per cui si mostrano in tutto il loro splendore: da qui il nome stesso della fiera.

“L’emergenza sanitaria e l’andamento dei contagi non ci consentono di programmare la fiera che avremmo dovuto organizzare per il 28 di marzo. I contagi infatti continuano a crescere, pertanto, pur essendo una scelta pesante, mi trovo a dover annunciare l’annullamento della fiera del Bue Grasso 2021.”