Unimore Orienta: il 16 e il 18 marzo l’iniziativa “l’Università si presenta”

eMigliaia di giovani maturandi e maturande e di prossimi laureati e laureate di primo livello nelle giornate di martedì 16 e di giovedì 18 marzo si connetteranno da remoto con l’Università di Modena e Reggio Emilia per partecipare ai tanti appuntamenti previsti nell’ambito di “Unimore Orienta” > l’università si presenta” (https://poa.unimore.it/unimoreorienta2021/), per conoscere l’offerta formativa predisposta dall’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021.

La numerosa adesione di iscritti e iscritte, provenienti anche da fuori regione, avutasi nelle settimane scorse e proseguita anche in questi giorni per questo appuntamento legittima l’attesa per una continuazione del positivo trend nell’andamento delle immatricolazioni ed iscrizioni che ha caratterizzato Unimore in questi ultimi anni, consentendogli di superare costantemente la soglia delle 9.000 immatricolazioni.

Saranno tre le azioni attraverso le quali verrà declinata l’attività di orientamento dell’Ateneo.

Il primo step di questo percorso è costituito appunto da “Unimore Orienta > l’università si presenta” (https://poa.unimore.it/unimoreorienta2021/), durante il quale docenti, coordinatori didattici, operatori del servizio orientamento allo studio e studenti/esse universitari/ie si rendono disponibili a fornire tutte le informazioni utili riguardo a caratteristiche, peculiarità, finalità formative e sbocchi occupazionali dei corsi di studio, nonché riguardo alle modalità di immatricolazione, ai servizi di supporto alla didattica ed alla accoglienza disabili, alla offerta di servizi agli studenti/sse ed alle opportunità di studio all’estero predisposti dall’Ateneo.

Si inizia il 16 marzo con la presentazione delle 44 lauree triennali e delle 6 lauree magistrali a ciclo unico dedicata agli studenti IV e V superiore, e si proseguirà il 18 marzo con la presentazione delle 38 lauree magistrali (biennali) previste nel manifesto degli studi di Unimore.

Le presentazioni si svolgeranno tutte on line in orario pomeridiano, con orari scorrevoli che vanno dalle 15.00 fino, al più tardi, alle 18.45 e sono programmate su differenti fasce orarie e per dipartimento per consentire ai/alle partecipanti di assistere anche a tre o più incontri.

Ogni presentazione, molto snella con interventi brevi, durerà da 45 a 60 minuti.

Ulteriori e dettagliate informazioni sono disponibili mediante le Guide ai vari dipartimenti e corsi di laurea: https://www.unimore.it/didattica/guidaunimore.html

Per assistervi occorre registrarsi completando la compilazione di un modulo che permetterà di avere le chiavi di accesso per partecipare agli incontri cui si è interessati: 12 per quanto riguarda lauree triennali e magistrali a ciclo unico e 10 per le lauree magistrali biennali.

Il primo giorno (16 marzo) si comincia alle ore 15.00 con le 2 lauree a ciclo unico e 2 triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia (https://www.medicina.unimore.it/), 3 triennali del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE – https://www.dce.unimore.it/), 3 triennali del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche (FIM – https://www.fim.unimore.it/), e le 2 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (DSLC – https://www.dslc.unimore.it/). E alle 16,00 si proseguirà con le 12 lauree nell’ambito delle Professioni Sanitarie (https://www.medicina.unimore.it/), le 3 del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI – https://www.dismi.unimore.it/), le 3 del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB – https://www.economia.unimore.it/) e le 3 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG – https://www.dscg.unimore.it/), per arrivare a concludere la giornata alle 17.00 con gli incontri per la laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza (IUS – https://www.giurisprudenza.unimore.it/), la triennale e la magistrale del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU – https://www.des.unimore.it/), le 3 triennali e le 2 magistrali del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV – https://www.dsv.unimore.it/) e, infine, le 8 lauree triennali del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF – https://www.ingmo.unimore.it/).

La seconda giornata (18 marzo) sarà interamente dedicata alle lauree magistrali biennali e si rivolge a quanti sono in possesso o pensano di conseguire a breve la laurea di primo livello. Anche in questo caso gli incontri si terranno su tre fasce orarie partendo dalle ore 15.00 con la laurea magistrale biennale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le 2 del DESU e le 2 del DISMI. Si proseguirà, poi, dalle 16.00 con le 3 magistrali biennali del FIM, le 4 del DSLC, le 5 del DEMB e le 3 del DSCG. Da ultimo, alle 17.00 sono in programma gli incontri di presentazione delle magistrali biennali delle 9 del DIEF, 6 del DSV e le 3 del DCE.

In molti casi i singoli dipartimenti hanno riservato spazi per testimonianze di studenti e brevi domande da parte dei/delle partecipanti.

Saranno due giornate particolarmente intense, ricche di spunti per cominciare ad entrare e prendere confidenza con l’ambiente universitario di Unimore, che sta facendo di tutto per stimolare i/le giovani a proseguire la propria formazione e completarla con un titolo di studio che faciliterà loro l’ingresso nel mercato del lavoro e delle professioni.

L’intento è quello di far comprendere a questi/e giovani che, sebbene cambino l’approccio e l’organizzazione dello studio, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha approntato un “pacchetto” di azioni e servizi, che dopo l’orientamento continuerà col tutorato in itinere, tali per cui non si sentiranno mai soli, ma saranno costantemente e continuativamente accompagnati fino al traguardo finale.

Successivamente studenti e studentesse potranno cogliere l’opportunità offerta da un secondo step, che potremo definire di approfondimento, “Unimore Orienta > rimani conness@”, che prevede la possibilità di usufruire di colloqui interattivi via web su appuntamento con i docenti universitari per un approfondimento sui corsi di studio e con l’InformaStudenti per consulenza informativa/orientativa su offerta formativa, immatricolazioni, tasse e benefici, servizi, ecc.

Infine, il terzo step, più prossimo all’apertura delle immatricolazioni, sarà “Unimore Orienta > mi piace”, ulteriore iniziativa di orientamento che si svolgerà a luglio e che sarà dedicata alle informazioni più specifiche sulle modalità di immatricolazione, sui servizi agli studenti, sulle tasse e i benefici per il diritto allo studio ecc.

L’iniziativa dei prossimi giorni, come le altre, fanno parte di un più ampio e innovativo Progetto Orientamento di Ateneo – POA (https://poa.unimore.it/ ), che ha portato alla realizzazione di uno spazio interattivo di orientamento in ingresso dedicato prevalentemente alle studentesse e agli studenti delle classi IV e V delle scuole superiori, teso a facilitare il processo di scelta consapevole che molti/e di loro dovranno compiere e, al contempo, ad arricchire il loro bagaglio culturale. Le iniziative e gli eventi messi in campo da Unimore Orienta accompagneranno, dunque, studenti/esse non solo nella scelta del percorso universitario dopo la maturità, ma anche dopo la laurea triennale.

“Le iniziative di Orientamento dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia – afferma la Prof.ssa Carla Palumbo, Delegata del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato – verranno svolte anche quest’anno in modalità telematica, come già preannunciato da vari comunicati stampa e da un’intensa campagna radiofonica e “social”, che ha visto il positivo riscontro dei/delle giovani. Il perdurare delle criticità dovute all’emergenza pandemica ha reso necessario riproporre in modo più articolato, rispetto alla versione precedente, il Piano di Orientamento di Ateneo (POA) declinato in tre step successivi. Tutto è pronto per il primo evento, “Unimore Orienta > l’università si presenta” per una platea che si preannuncia ancora più numerosa di quella dello scorso anno. A seguire, “Unimore Orienta > rimani conness@” volto ad offrire consulenza sia orientativa sia informativa. Concluderemo, in prossimità dell’avvio delle immatricolazioni 2021, con “Unimore Orienta > mi piace”, fiduciosi di replicare e migliorare i risultati del 2020. Attendiamo con entusiasmo tutti gli studenti e le studentesse che stanno prendendo in considerazione il nostro Ateneo per la loro formazione professionale.”

Tutte le informazioni sul programma e modalità di iscrizione, in particolare per le iniziative di marzo, sono disponibili nella pagina dedicata https://poa.unimore.it/unimoreorienta2021/