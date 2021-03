On line il nuovo numero del periodico comunale sassolese

E’ uscito oggi il primo numero del periodico d’informazione del Comune di Sassuolo nel 2021. Un periodico che cambia formato, distribuzione e che, da questo numero, riprende la propria periodicità trimestrale.

“Ritorniamo alla periodicità classica, quattro numeri l’anno con cadenza trimestrale, ma con il doppio dello spazio a disposizione grazie alla completa assenza di pubblicità – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – con la possibilità di raggiungere chiunque voglia essere informato superando i limiti di una distribuzione spesso lacunosa che ha fatto sì che, in tante case della città, il periodico non sia mai arrivato, rispettando invece chi preferisce non riceverlo nella cassetta della posta.

Da oggi il giornale del Comune di Sassuolo sarà scaricabile on line, nell’apposita sezione del sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it, promosso e divulgato anche attraverso i canali social dell’amministrazione che, ormai, ben conoscete: facebook, twitter ed instagram. Per quei pochi che, però, ancora non sono avvezzi alla tecnologia ma che vogliono poter leggere le notizie che arrivano dal Comune, invece, sarà possibile ritirare una copia stampata presso la sede del Comune. Una scelta che libera risorse economiche, che preferiamo destinare alla cura ed alla manutenzione della città ed al tempo stesso guarda alla modernità”.

Da oggi, quindi, il numero di marzo del Periodico Comunale sarà scaricabile sul sito internet del Comune di Sassuolo, all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it direttamente nell’apposita sezione in evidenza in home page.