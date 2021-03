Vaccinazioni anti-Covid 19: riorganizzato il piano provinciale modenese

Alla luce della sospensione, in via precauzionale e temporanea, della vaccinazione con AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, l’Azienda USL di Modena già da questa mattina ha provveduto a riorganizzare l’attività dei propri punti vaccinali in relazione alle attuali disponibilità di vaccino e alle nuove disposizioni del piano vaccinale nazionale.

In attesa dei pronunciamenti di EMA, la campagna prosegue dunque senza sosta. Da una parte con la vaccinazione delle persone con 80 anni e più (prime e seconde dosi), dall’altra con la chiamata delle categorie definite “estremamente vulnerabili”, che è stata ulteriormente riprogrammata: per la maggior parte di queste categorie l’Azienda USL farà pervenire direttamente l’invito alla vaccinazione, a partire dagli elenchi che sono già a disposizione dell’azienda sanitaria, mentre alcune vaccinazioni sono già in corso. Prosegue infine anche la vaccinazione delle persone disabili, del personale scolastico, universitario e delle forze dell’ordine con patologie per le quali era sconsigliato il vaccino con AstraZeneca.

Dopo la sospensione di alcune ore della prenotazione per la vaccinazione alle persone a partire da 75 anni, funzionale ai necessari passaggi organizzativi con i diversi canali di prenotazione, alle ore 12 di oggi sono state riattivate le agende con disponibilità a partire dal mese di aprile, quando secondo il piano vaccinale nazionale è previsto l’arrivo di cospicue dosi di vaccino. Restano confermate tutte le prenotazioni – un totale di oltre 14mila a ieri sera – effettuate nella prima giornata, con appuntamenti che arrivano fino al mese di aprile.