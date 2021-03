Bando “Mi Metto all’Opera”, 1 milione 275 mila euro per la cultura

1 milione 275 mila euro. A tanto ammonta il budget messo a disposizione della Fondazione di Modena con il bando Mi Metto all’Opera: 775 mila euro per i progetti presentati dagli Enti locali, 500 mila euro per i progetti presentati da soggetti privati. Termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento il 30 aprile prossimo.

Con questo nuovo bando la Fondazione rinnova il suo sostegno alle realtà che operano in settori culturali duramente colpiti dalla pandemia, garantendo continuità progettuale e organizzativa ai soggetti del territorio. Al contempo promuove con gli stessi un percorso d’innovazione volto a supportarne lo sviluppo organizzativo. I progetti dovranno avere per oggetto un “prodotto artistico” o un “luogo della cultura”, oppure rientrare nell’ambito del “welfare culturale”.

Il bando Mi Metto all’Opera è in linea con gli indirizzi delineati nel nuovo Documento Strategico di Indirizzo della Fondazione e con gli obiettivi contenuti nel Documento Programmatico Previsionale 2021. In particolare, risponde alle indicazioni dell’area Cultura con riferimento a due sfide: cultura creativa e patrimonio dinamico. Relativamente agli aspetti di coesione sociale, risponde anche alle indicazioni contenute nell’area Persona con riferimento alla sfida Welfare inclusivo.

Il bando verrà presentato ufficialmente in occasione di un incontro pubblico che si terrà, in modalità telematica, lunedì 22 marzo alle ore 18. I soggetti interessati a partecipare sono invitati a iscriversi compilando il form reperibile sul sito web www.fondazionedimodena.it. Durante l’evento verrà inoltre presentato il percorso di formazione e accompagnamento propedeutico alla stesura delle domande e che la Fondazione metterà a disposizione di tutti i soggetti interessati a partecipare al bando.