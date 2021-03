Lavori sul percorso natura del Panaro a Spilamberto

A Spilamberto, lungo il percorso natura del Panaro, è terminato in questi giorni il ripristino del percorso ciclopedonale in adiacenza all’alveo del fiume Panaro, nel tratto danneggiato dall’erosione a seguito degli eventi di piena avvenuti tra 2018 e 2019, a valle del ponte della nuova Pedemontana.

I lavori di ripristino sono stati eseguiti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile, nell’ambito dell’intervento di realizzazione di una scogliera a protezione della sponda sinistra del fiume Panaro in comune di Spilamberto immediatamente a valle del ponte provinciale sulla pedemontana, interessato anche dal transito del percorso natura.

Per la manutenzione ordinaria dei tre Percorsi natura, Provincia e Comuni attraversati, mettono a disposizione risorse complessive pari a oltre 100 mila euro impiegate per garantire sfalci, rimozione rami pericolanti, per l’installazione di nuova segnaletica e riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.