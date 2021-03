Vendono consolle fantasma su Facebook: due denunce dei carabinieri di Cavriago

Su Marketplace di Facebook pubblicava inserzioni trattanti la vendita di consolle usate Nintendo Switch che commercializzava a prezzi interessanti. Annunci esca quelli di una truffatrice a cui ha risposto un 34ene abitante a Cavriago che, concordando il prezzo in 120 euro, pur di far avere subito la consolle al figlio si è fatto carico di pagare anche la spedizione veloce, ammontate a 141 euro, versando sulla postepay indicatagli dalla venditrice l’interno importo. Successivamente al pagamento, oltre a non ricevere alcunché, il malcapitato non riusciva più a contattare telefonicamente la venditrice sparita nel nulla.

Concretizzato di essere rimasto vittima di una truffa si rivolgeva ai carabinieri della stazione di Cavriago formalizzando la relativa denuncia. Verbalizzati i fatti i militari avviavano le indagini, appurando che la truffatrice per portare a compimento il colpo si era avvalsa di due complici prestanome ora finiti nei guai: due 44enni residenti a Pescara risultati rispettivamente uno intestatario dell’utenza usata dalla truffatrice per parlare con la vittima e l’altro risultato essere intestatario della postepay dove sono confluiti i soldi del conto alleggerito. I due sono stati quindi denunciati per concorso in truffa alla Procura reggiana. Le indagini stanno proseguendo per risalire all’autrice materiale della truffa che i carabinieri di Cavriago ritengono possa essere identificata nel breve periodo. Al riguardo si stanno scandagliando le conoscenze e frequentazioni dei due complici, attraverso le quali i militari ritengono di risalire alla truffatrice.