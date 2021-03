In A1 riaperto, dopo incidente, il tratto Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia

In A1 riaperto, dopo incidente, il tratto Terre di Canossa-Campegine e Reggio...

Poco dopo le 18:45 sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna, chiuso temporaneamente a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 133,5, nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e una persona è rimasta ferita.

Attualmente (19:15) il traffico scorre su una corsia e si registrano 8 km di coda in direzione Bologna; in direzione Reggio Emilia si registrano code per curiosi.

Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia l’uscita di Terre di Canossa-Campegine e di percorrere la SS 9 “Via Emilia” in direzione Bologna, per poi rientrare in autostrada a Reggio Emilia.