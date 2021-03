Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 23 marzo

Sereno o poco nuvoloso, salvo un temporaneo sviluppo di nubi cumuliformi durante il primo pomeriggio. Nella sera, passaggio di nuvolosità alta e stratificata sul settore centro-occidentale della regione. Temperature minime in aumento, comprese tra i 2 gradi della pianura occidentale e i 7 gradi della fascia costiera, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve e locale diminuzione, comprese tra i 10/11 gradi della costa e 12/13 gradi della pianura interna. Venti da nord-est, moderati sulla costa, mare e Appennino romagnolo, deboli altrove; tendenza a divenire deboli e di direzione variabile nel corso del pomeriggio. Mare inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.

(Arpae)