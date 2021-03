Reggio Emilia: in via Fratelli Cervi e via Emilia all’Angelo interrotto il transito veicolare dal 24 al 26 marzo

Reggio Emilia: in via Fratelli Cervi e via Emilia all’Angelo interrotto il...

Al fine realizzare, in condizioni di sicurezza, la riasfaltatura del manto stradale, dal 24 al 26 marzo 2021 viene interrotto il transito veicolare nel segmento di Via Emilia che prende i nomi di via Fratelli Cervi – tratto compreso tra via Galilei (esclusa) e la linea Ferroviaria Reggio-Ciano (passaggio a livello) – e via Emilia all’Angelo nel tratto compreso tra la linea ferroviaria Reggio-Ciano (passaggio a livello) e l’incrocio con via Dalmazia-via Vincenzo Ferrari (escluse).

Il transito sarà consentito soltanto ai residenti delle vie Saffi, Sella e Ricasoli, laterali alla via Emilia all’Angelo. Verrà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione nelle aree interessate dal cantiere.

Per entrare e uscire dalla città, si suggerisce di utilizzare strade alternative: viale Magenta, via Gorizia a sud e di via Kennedy a nord.

Per coloro che si trovano all’interno del quartiere che gravita intorno alla zona dei lavori, sarà possibile aggirare il cantiere seguendo il percorso via Galilei, via Soglia e via Ferrari.

Per i residenti si dovranno seguire le indicazioni in loco in ragione dell’avanzamento del cantiere.

Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno comunque segnalati sul posto.