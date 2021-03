Carpi: fermato in piena notte davanti al distributore automatico di film per...

E’ accaduto qualche notte fa quando i carabinieri della Compagnia di Carpi, nell’ambito dei consueti controlli in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria, hanno fermato un giovane del posto dinanzi ad un distributore automatico di film per adulti. L’uomo, alla richiesta di fornire un valido motivo che ne giustificasse la presenza a quell’ora, serafico ha dichiarato: “di giorno rischierei di essere riconosciuto”. Per lui una multa di 400 euro.