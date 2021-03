Chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna e sull’A1 Milano-Napoli

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

sarà chiuso lo svincolo 4 “Triumvirato” in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4bis “Aeroporto”;

sarà chiuso lo svincolo 7 "Bologna Centro" in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 “SS64 per Ferrara”;

sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, lo svincolo che dalla Nuova Bazzanese immette all'ingresso della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Nuova Bazzanese, uscire allo svincolo “Palasport” e rientrare dallo stesso, sulla carreggiata opposta dove è posto l’altro ramo di svincolo di accesso all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: