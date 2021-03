Buoni spesa per 110mila euro ad oltre mille famiglie carpigiane

Oltre mille famiglie carpigiane stanno per avere, nel complesso, 110mila euro in buoni spesa: nelle prossime ore riceveranno una comunicazione di posta elettronica dall’Amministrazione Comunale e a seguire, sempre via e-mail, un messaggio dal gestore, la “DAY – Ristoservice SpA”, con allegati i buoni veri e propri.

Per la precisione saranno 1.043 i nuclei familiari, già destinatari del precedente riparto: le risorse, 110.500 euro, sono rimaste dalle due precedenti distribuzioni, rispetto alle quali, per non lasciare fuori nessuno, sono stati abbassati gli importi pro capite: saranno infatti 50 euro per il primo membro del nucleo e 25 per ogni ulteriore componente, fino a un massimo di 500 euro (tetto che è rimasto invariato).

Commenta Tamara Calzolari, Assessora ai Servizi Sociali: « Abbiamo ritenuto importante fare arrivare questi aiuti nella settimana di Pasqua alle famiglie più in difficoltà, visto il perdurare della crisi economica derivata dalla pandemia. Raccomandiamo agli interessati di controllare bene la casella di posta, e di fare attenzione a non scambiare per pubblicità o altro il messaggio cui sarà allegato il buono. Colgo l’occasione anche per ringraziare di nuovo tutti i cittadini che continuano a fare arrivare al Comune donazioni per questi progetti di solidarietà».

In totale, da inizio pandemia, a Carpi sono stati erogati aiuti in buoni spesa per 840.000 euro, dei quali 60mila da fondi comunali.