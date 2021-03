Ausl Bologna: al via gli sms per anticipare la vaccinazione agli ultra 80enni già prenotati

Ausl Bologna: al via gli sms per anticipare la vaccinazione agli ultra...

Sono 16 mila gli ultra80enni già prenotati ai quali, a partire da domani 27 marzo, l’Azienda Usl di Bologna invierà un sms con un nuovo appuntamento con data e sede per anticipare la vaccinazione, al quale sarà sufficiente rispondere con un SI.

In particolare, si tratta di persone con un appuntamento successivo al 12 aprile, alle quali sarà proposta una nuova data compresa tra il 31 marzo e l’11 aprile.

In questo modo, entro l’11 aprile verrà completata la somministrazione delle prime dosi alle persone ultra80enni già prenotate, con un anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti di oltre due settimane, consentendo così di anticipare la vaccinazione per le successive categorie di cittadini.

Una ulteriore accelerazione resa possibile anche da un incremento significativo della fornitura dei vaccini avvenuto in questi giorni.

Di seguito il link con le sedi vaccinali per anticipo vaccinazione:

https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2021-03-26.5719693904