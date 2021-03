Carpi, domani è “L’ora della Terra” ma anche dell’endometriosi

Il Comune di Carpi parteciperà all’appuntamento mondiale del WWF “L’ora della Terra – Schieriamoci con la Natura” (Earth Hour 2021 – Speak up for Nature), in programma domani, sabato 27: poiché l’adesione consiste nello spegnimento di un edificio pubblico particolarmente significativo, è stato scelto il Palazzo dei Pio. Dalle 20:30 alle 21:30 saranno dunque spenti i proiettori che illuminano il castello e quelli che illuminano la piazza dei Martiri, come azione di risparmio energetico ma soprattutto di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e l’urgenza di provvedimenti per contrastarli. “L’ora della Terra” giunge quest’anno alla quattordicesima edizione: un momento simbolico che si svolge a livello globale, coinvolgendo in particolare sedi di istituzioni (a livello nazionale, per esempio, il Quirinale, il Senato, la Camera e Palazzo Chigi): per informazioni www.oradellaterra.org

Sempre domani sera, sarà invece illuminato di giallo il pronao del Teatro, in occasione del mese dedicato all’endometriosi – come già era successo, per la stessa ragione, lo scorso 9 marzo: questa volta l’Amministrazione aderisce all’appello dall’associazione “Endomarch Team Italy”. Da segnalare, sul tema dell’endometriosi, un’iniziativa delle biblioteca comunale “Loria”: come in altre occasioni del genere, le operatrici hanno preparato una ricca bibliografia su questo disturbo femminile, arricchita in questi giorni con acquisti specifici, disponibile sul sito www.bibliotecaloria.it