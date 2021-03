Pallacanestro Scandiano, nel weekend la C Silver a Bologna, la B femminile a Parma

Week end in trasferta per le formazioni della Pallacanestro Scandiano. Si comincia sabato (oggi per chi scrive) alle 19,30 dalla palestra bolognese della Furla, dove l’Emil Gas scende sul parquet per la terza giornata di Serie C Silver maschile. Di fronte agli uomini di coach Baroni c’è la Ginnastica Fortitudo, un altro test probante dopo la sconfitta in volata contro la Francesco Francia Zola Predosa: la “Effe” ha esordito, dopo il riposo nel turno inaugurale, dominando l’Atletico Basket e può contare su giovani di valore come Tosini oltre ad atleti di grande esperienza come il lungo Dordei, visto prima della pandemia in maglia Basket 2000 Reggio Emilia. La direzione di gara è affidata a Romanello e De Palo di Ferrara.

Avversario ducale per la B femminile. Dopo aver guidato il match, per oltre un tempo, nel derby con la Chemco Puianello, le biancoblu sono di scena domenica alle 18 sul campo delle Tigers Parma Basket Academy nella prima giornata di ritorno del girone A (la sfida d’andata, lo ricordiamo, venne rinviata all’ultimo secondo dalla Federazione). Un avversario giovane ma di sicuro talento, quello che si appresta ad affrontare Fedolfi e compagne, che vanno a caccia del primo successo della loro storia in categoria. Dirigono l’incontro i fischietti parmensi Piedimonte e Diemmi.

***

Nella foto Alberto Baroni, coach della C Silver maschile

(Ufficio Stampa Pallacanestro Scandiano)