Sensi unici alternati a Guastalla e Correggio

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, in due tratti di altrettante strade provinciali tra Guastalla e Gualtieri, dalle 8 alle 18 si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo (o da movieri, nei momenti di maggior traffico) per consentire in sicurezza la posa di pozzetti per l’estensione della rete in fibra ottica.

Le strade interessate dai lavori sono la Sp 42 Novellara – Guastalla, fuori e dentro il centro abitato di San Giacomo (nel tratto tra via Roncaglio Superiore e l’inizio del centro abitato di Guastalla) e la Sp 62R Variante Cispadana a partire da circa 300 metri prima della rotatoria con via Caduti dei lager, a San Giacomo di Guastalla, fino alla rotatoria con la Sp 63R, in comune di Gualtieri.

Lunedì 29 marzo, dalle 8,30 alle 18,30, possibili sensi unici alternati, con limitazione della velocità a 30 km/ora, anche a Correggio – sulla Sp 113 Tangenziale per Reggio, nel tratto denominato via della Pace – per interventi di espurgo degli attraversamenti stradali.