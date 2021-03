F1: GP del Bahrain – Qualifiche. Charles in seconda fila, Carlos in quarta. Pole di Verstappen

F1: GP del Bahrain – Qualifiche. Charles in seconda fila, Carlos in...

È stata una qualifica positiva quella del Gran Premio del Bahrain della Scuderia Ferrari Mission Winnow: Charles Leclerc prenderà il via dalla quarta posizione, in seconda fila, mentre Carlos Sainz scatterà dall’ottava.

Q3. Entrambe le SF21 hanno raggiunto il Q3 in pieno controllo e nella fase decisiva sia Charles che Carlos hanno potuto giocarsi una posizione nelle prime tre file. Leclerc è stato, come spesso capita, fantastico nel massimizzare l’unico treno di gomme Soft nuove a disposizione: il monegasco ha fermato i cronometri a 1’29”678, quarto tempo a meno di un decimo dalla terza posizione di Valtteri Bottas. Sainz nella fase finale ha invece deciso di effettuare due tentativi. Nel primo, con gomme Soft usate, è stato autore di un buon 1’30”536, mentre nel secondo ha commesso un piccolo errore nel primo settore non riuscendo a fare meglio di 1’30”215 che alla fine è risultato l’ottavo tempo.

Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la prima pole position della stagione, l’olandese precede la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton che domani partirà in seconda posizione.

La gara. Il 17° Gran Premio del Bahrain prenderà il via domani alle 18 locali, le 17 CET. Da percorrere ci sono 57 giri.