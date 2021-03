Montale, nuova illuminazione per la ciclabile di fianco a via Vandelli

Nuova illuminazione per una delle ciclabili più frequentate di Montale. È stata completata in questi giorni l’installazione dei nuovi corpi illuminanti lungo la pista ciclabile che costeggia la via Vandelli, nella tratta da via Vecchi a via Pascoli.

Un intervento di rilievo non solo per il decoro urbano, ma anche per la sicurezza, interamente finanziato dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, per un totale di circa 50mila euro.

“Un’opera in grado di ‘ricucire’ ancora di più il paese, attesa da tempo dai cittadini montalesi – la definisce il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi – e per noi è un orgoglio averla realizzata, con l’obiettivo di completare quanto prima l’illuminazione dell’intero tratto. La ciclabile sarà ancora oggetto di intervento nei prossimi mesi, quando procederemo alla nuova asfaltatura nei segmenti più critici”.