Auto nel canale a San Felice sul Panaro, muore un uomo

Verso le 18 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Forcole a San Felice sul Panaro per un’autovettura scivolata nell’adiacente canale colmo d’acqua. Sul posto la squadra si è calata in acqua riuscendo a recuperare il corpo dell’uomo che era alla guida. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai Vigili del Fuoco e dai sanitari 118 la persone, un uomo di 72 anni, è deceduta. Al momento sono tuttora in corso le operazioni di verifica mirate ad escludere il coinvolgimento di altre persone. Operazioni effettuate anche con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, elitrasportati in posto.