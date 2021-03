“Incontri con il ‘900”: Istoreco propone sette conferenze per un percorso dal fascismo al muro di Berlino

Dopo la Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione in Russia nascono molte aspettative e altrettante paure davanti ad una società in cambiamento. Una risposta è la violenza squadrista che spiana la strada ai fascisti italiani verso il potere.

Per più di vent’anni, sotto il governo Mussolini, l’arbitrarietà e la prevaricazione rimangono caratteristiche della società. Anzi, il disprezzo dell’avversario politico e l’odio razzista diventano politica istituzionale. Nemmeno i metodi fascisti e nazisti, però, riescono a spegnere la voglia di libertà e di ribellione. Strano a dirsi, ma anche nel bel mezzo di una Guerra Mondiale si può sognare un mondo libero.

Ma si può liberare l’essere umano dal trauma provocato dallo sterminio? Come si può governare insieme in una nuova Europa per arginare le spinte nazionaliste, per evitare un’altra Guerra Mondiale? Cosa possiamo imparare oggi dai tentativi da quelle donne e quegli uomini che hanno provato a creare nuovi modelli di società durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale?

Per rispondere a queste domande, Istoreco organizza “Incontri con il ‘900”, un ciclo di sette conferenze per un percorso dal fascismo al muro di Berlino promosso in collaborazione con i Viaggi della Memoria e con l’Istituto Parri.

Gli incontri si terranno per sette mercoledì consecutivi, dal 31 marzo al 12 maggio, dalle 18.30 alle 19.30, in modalità digitale sulla piattaforma Zoom. Il costo di partecipazione all’intero ciclo è di 25 euro.

Il corso è valido anche come formazione docenti, gli insegnanti potranno quindi pagare con la Carta del docente.

ECCO IL PROGRAMMA: