Novellara: fugge dopo incidente, rintracciato e denunciato aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito

In occasione di controlli mirati alla repressione della guida in stato d’ebbrezza alcolica, una pattuglia del distaccamento di Guastalla, nella tarda serata di sabato interveniva per i rilievi di un incidente stradale verificatosi a Novellara, dove il responsabile del sinistro dopo aver causato dapprima un forte tamponamento ai danni di due autoveicoli, per fortuna senza conseguenze gravi per gli occupanti, si dava alla fuga.

Gli operatori giunti sul posto, con il supporto del loro coordinatore riuscivano, grazie ad una attenta analisi delle telecamera di sorveglianza poste lungo il tracciato verosimilmente percorso dal fuggitivo, ad intercettare il responsabile del tamponamento. L’uomo veniva trovato una mezz’oretta dopo l’accaduto a circa 2 km dal luogo del sinistro, fermo ad una rotonda con una gomma scoppiata. Sottoposto ad accertamenti con l’alcoltest, risultava positivo con un tasso 4 volte superiore al limite massimo consentito. Il soggetto si trovava in evidente stato confusionale determinato dallo stato di ebbrezza. Gli agenti procedevano quindi al ritiro immediato della patente di guida e al relativo sequestro dell’autoveicolo che verrà confiscato.

L’uomo, quarantunenne residente a Novellara, oltre alle varie contestazioni per aver causato l’incidente e soprattutto per la fuga dallo stesso, veniva denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere cagionato un incidente stradale.