Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 30 marzo

In prevalenza sereno o temporaneamente velato da nubi alte e sottili. Possibilità di banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulle zone prossime al fiume Po e sulla fascia costiera, in rapido dissolvimento. Temperature in generale lieve aumento. Minime prossime a 10 gradi nei centri urbani, di 4/5 gradi inferiori nelle aree rurali. Massime comprese tra i 17/18 gradi della fascia costiera e i 22/23 gradi della pianura emiliana. Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza. Mare quasi calmo.

(Arpae)