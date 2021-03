Ultime uova di cioccolato disponibili: se le ordini Croce Verde Reggio Emilia te le porta a casa entro Pasqua

Ultima occasione per rendere la vostra Pasqua doppiamente buona: sono infatti disponibili le ultime uova di cioccolato della Croce Verde di Reggio Emilia. Vi siete ricordati di avere un altro amico, un parente a cui vorreste fare un pensiero per le festività pasquali, che abbia anche un’importante valenza solidale? Con un piccolo contributo è possibile ricevere le squisite uova di Pasqua della Pubblica Assistenza reggiana, sostenendo i servizi che i volontari portano avanti ogni giorno, ancor di più da un anno a questa parte per rispondere all’emergenza sanitaria ancora in atto.

Le uova sono disponibili in finissimo cioccolato fondente o al latte, e si possono ricevere con una donazione minima di 7 euro. Non dovrete nemmeno preoccuparvi di ritirarle: Croce Verde si occuperà di consegnare le uova direttamente a casa, entro Pasqua se ordinate subito.

Per prenotarle e aderire alla Pasqua Solidale Croce Verde è sufficiente telefonare ai numeri 339 8028191 (Marina), 338 3368641 (Salvatore), 338 6766238 (ufficio), oppure scrivere a info@croceverde.re.it. Lasciando il proprio nominativo e indirizzo, i volontari si occuperanno della consegna a domicilio, in piena sicurezza e secondo tutte le disposizioni anti Covid.