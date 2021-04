Sì nasconde in un cassonetto, tradito da uno starnuto: denunciato immigrato clandestino a Carpi

Sì nasconde in un cassonetto, tradito da uno starnuto: denunciato immigrato clandestino...

È accaduto ieri pomeriggio, in pieno centro storico a Carpi, quando i Carabinieri, la cui attenzione è stata richiamata da un uomo che correva per le vie del centro storico, si sono avvicinati ad un’area nella quale vi erano alcuni cassonetti per la raccolta differenziata. Quell’uomo, al fine di sfuggire al controllo, si era nascosto all’interno di uno di essi, ma uno starnuto lo ha “tradito”: i militari lo hanno così scovato ed identificato: dovrà rispondere di ingresso e soggiorno clandestino nel territorio nazionale.