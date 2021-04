Sanzionati sei clochard in pieno centro a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna, coadiuvati dagli Agenti della Polizia Locale, hanno sanzionato sei clochard durante un servizio finalizzato alla tutela della salute pubblica, con riferimento all’Art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana: “Divieto di bivacco e accattonaggio” che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500.

L’intervento è stato necessario per risolvere una situazione che stava turbando i residenti per la presenza assidua dei sei clochard, di nazionalità rumena, che si erano accampati con materassi, coperte e cartoni in vari punti di via Indipendenza, rifiutandosi di ricevere gli aiuti sociali.