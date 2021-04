Tenta di rubare liquori e prodotti per igiene, 45enne denunciata

Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Carpi sono intervenuti in un supermercato sito in quella via Roosvelt, ove era stato segnalato un furto.

L’intervento ha consentito ai militari di identificare una donna di 45 anni, di nazionalità ghanese, ma residente a Modena, che poco prima aveva tentato di sottrarre dall’esercizio alcune bottiglie di liquori e prodotti per l’igiene, per un valore di circa 90 euro, superando le casse senza pagare.

Per la donna è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per furto aggravato