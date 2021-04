Chiusure notturne in A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti delle gallerie, in orario notturno, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” e “Località Aglio”, in direzione di Firenze.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica.

Chi è diretto verso la stazione di Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Faenza, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 aprile, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Ancona/Pescara;

-nelle due notti consecutive di giovedì 8 e venerdì 9 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso anche il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14, alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14, alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A13, alla stazione di Bologna Arcoveggio.