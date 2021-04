Rimessa di un’abitazione a fuoco a Polinago

Vigili del Fuoco impegnati questo pomeriggio per l’incendio di un fabbricato deposito/rimessa a servizio di un’abitazione in via Banzola di Polinago. Sul posto ancora al lavoro le squadre VVF di Pavullo, Sassuolo e Frassinoro fatte immediatamente convergere sul posto dalla sala operativa 115. All’arrivo delle squadre oltre al fabbricato era coinvolta anche un’area di vegetazione. Danni ingenti all’edificio. Cause in corso di accertamento. Sul posto anche Carabinieri.