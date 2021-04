Accademia della Moda: studente del Deledda alla semifinale del contest per giovani stilisti

Vincitore della sfida a due andata in onda il 4 febbraio scorso, Mattia Esposito dell’Istituto “Cattaneo Deledda” di Modena si prepara ora alla semifinale del contest per aspiranti stilisti promossa da Accademia della Moda IUAD di Milano.

Sei i semifinalisti, che si affronteranno a colpi di fashion in due puntate del programma tv “Detto Fatto” con lo stilista Gianni Molaro affiancato dalla conduttrice Bianca Guaccero.

In palio c’è una borsa di studio alla prestigiosa Accademia della Moda IUAD di Milano: Mattia affronterà Badr Eddine El Kairi e Manuela Esposito nella prima sfida a tre, in onda su Rai Due giovedì 15 aprile a partire dalle ore 15.00; la seconda semifinale è prevista per il 22 aprile.

La gara prevede una sfilata/recap del primo outfit presentato, una prova di styling e la produzione grafica di un bozzetto. Gli studenti vincitori delle rispettive semifinali parteciperanno ad una Academy presso IUAD Accademia della Moda di Milano dal 21 al 30 aprile, per vivere l’esperienza in accademia e preparare la puntata finale.