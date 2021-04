Appello del Sindaco di Calderara, Falzone circa la possibilità di contagi in occasione della Messa delle 18 di domenica 28 marzo nella chiesa di Lippo

“Per garantire la tutela della salute dei cittadini e a fini precauzionali si richiede a chi ha frequentato la messa delle Palme di domenica 28 marzo ore 18.00 a Lippo di Calderara di segnalare la propria presenza al n. 051.6461240 del Centro Operativo Comunale (COC) oppure 3297509620 o via email a segreteria.sindaco@comune.calderaradireno.bo.it.

Su segnalazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, che ringrazio, ci attiviamo subito, senza allarmismi, ma per evitare l’insorgere di un focolaio e contenere l’eventuale diffusione del virus, stante l’individuazione di alcuni positivi a questa messa. Chi si segnalerà verrà sottoposto subito a tampone.

Grazie per la collaborazione e grazie alle nostre strutture sanitarie. Questo è e dovrà sempre essere il giusto intervento di contact tracing, in collaborazione con i Comuni, per contenere e controllare il diffondersi di eventuali contagi”.