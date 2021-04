Cura sociale e salute, il Consiglio comunale di Reggio Emilia approva il Bilancio di previsione 2021

Il Consiglio comunale ha approvato – con 21 voti favorevoli (Pd, Più Europa, Immagina Reggio, Reggio è, De Lucia del Gruppo misto) e 11 voti contrari (M5S, Forza Italia, Lega Salvini premier, Alleanza civica, Panarari del Gruppo misto)– il Bilancio di previsione 2021. “Cura delle persone e della città, transizione ecologica e ecologia integrale: è questa la direzione che con grande forza indichiamo con il bilancio 2021-2023 – ha detto l’assessore al Bilancio Daniele Marchi – Il 2021 sarà un anno di svolta: siamo ancora in emergenza sanitaria, ma i vaccini ci sono, funzionano e ci consentiranno di uscire dalla pandemia che ancora sta facendo troppi malati e troppe vittime. Vogliamo e dobbiamo essere vicini a chi fa più fatica, coi mezzi che abbiamo, consapevoli dei nostri limiti, consapevoli che solo insieme, come comunità e come istituzioni, possiamo farcela. Serviranno sostegni dal governo anche quest’anno per aiutare ancora di più e ancora meglio le famiglie e le imprese maggiormente colpite. Con questo bilancio facciamo la nostra parte: rinforziamo i servizi per le famiglie, i giovani e le persone più fragili, senza alzare le tasse; sosteniamo un importante piano degli investimenti convintamente orientato allo sviluppo sostenibile della nostra città”.Il Bilancio 2021 è lo strumento di programmazione principale per dare risposte, sia contingenti, sia di prospettiva, alla complessità del quadro. Gli orientamenti di fondo scelti per il Preventivo 2021 sono perciò i seguenti: · nessuna nuova tassazione per i cittadini; · incremento delle risorse destinate alle politiche per le famiglie, le fasce più fragili e le imprese: 16,3 milioni di euro (più 2,4% rispetto al 2020) per Sanità e Welfare; 21,5 milioni di euro per il Fondo non autosufficienza e 1,74 milioni di euro (più 76,2% rispetto al 2020) per il Fondo povertà; nessuna nuova imposizione per le aziende; · consolidamento del trend per il Welfare, con 60 milioni di euro; i principali attori sono Servizi sociali del Comune, Asp Città delle persone e Farmacie comunali riunite; · incremento delle risorse per le politiche educative: 28,5 milioni (più 10,5%); · mantenimento delle risorse ai servizi pubblici; · un forte impulso agli investimenti, per un volume totale di 118.596.070 euro nel 2021, comprensivo delle opere in corso (accresciuti dell’71% per cento rispetto all’anno precedente) a cui si aggiungono 9,1 milioni di euro dei project finanancig per le scuole e il laboratorio ambientale. Sono previsti inoltre investimenti di oltre 55 milioni di euro nel 2022 e 22.400.000 euro nel 2023; · una spesa corrente complessiva è prevista in 190 milioni di euro; · politiche pubbliche in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.– La manovra è stata costruita attivando razionalizzazioni ed economie da parte del Comune, liberando risorse proprie, a fronte delle ulteriori difficoltà, generate da una flessione dei trasferimenti statali, che ad oggi non risultano essere adeguati a fronteggiare le conseguenze della crisi innescata dall’epidemia. A fronte degli oltre 45 milioni di trasferimenti del 2020, la previsione 2021 è di 35.192.555 euro, con una diminuzione del 28,1% dei trasferimenti statali. Nello stesso tempo, il trend dei proventi derivanti da concessioni edilizie rimane al di sotto delle quote del decennio precedente, di cui la quota da destinarsi alla spesa corrente nel 2021 ammonta a 550mila euro.– Sono stati adottati nuovi obiettivi strategici, in linea con Agenda 2030, e in base a questi allocate le risorse: · Città del capitale sociale: 40.685.510 euro. Questo indirizzo delinea azioni, priorità e interventi per il rafforzamento di un sistema integrato di servizi a sostegno delle persone e delle famiglie. L’indirizzo racchiude le politiche per una città senza barriere, partecipata, inclusiva, il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà, la tutela di salute e benessere. Vi rientrano anche le politiche per la sicurezza urbana rivolte al conseguimento di una civile convivenza tra i cittadini, favorendo azioni per migliorare la vivibilità dei quartieri e per contrastare l’illegalità. · Città dell’educazione e della conoscenza: 54.200.600 euro. In questo indirizzo rientrano le attività e i progetti per garantire un’ampia offerta di servizi educativi e scolastici. Si intende dare risalto alle giovani generazioni, promuovendo la cultura e la creatività, valorizzando i luoghi e gli spazi della città per rafforzare relazioni e favorire scambi di esperienze. Si intende promuovere la cultura dello sport e rafforzare le iniziative per la promozione delle diversità culturali e delle pari opportunità. · Città della transizione ecologica: 113.242.200 euro. L’indirizzo comprende le politiche per la sostenibilità, l’ambiente e la mobilità, quindi consumo e produzione responsabili, contrasto ai cambiamenti climatici, energia pulita e accessibile. I progetti sono quelli mirati a contrastare l’inquinamento atmosferico, a potenziare la dotazione di verde urbano, a migliorare la sicurezza stradale, a incentivare la mobilità ciclabile e a potenziare la manutenzione delle aree pubbliche. L’indirizzo comprende inoltre le politiche di rigenerazione urbana che mirano a migliorare la città con interventi di riqualificazione in centro storico e nei quartieri. · Città dell’attrattività e dell’internazionalizzazione: 11 milioni di euro. L’indirizzo comprende le politiche per promuovere gli elementi distintivi della città e il suo territorio a livello nazionale, europeo e internazionale. Rientrano in questo indirizzo le politiche di promozione turistica, le iniziative di valorizzazione del centro storico, interventi e progetti turistico-culturali. La capacità di creare e mantenere relazioni internazionali con altri paesi può generare nuove traiettorie e sinergie con il mondo produttivo, rendendo la città più pronta al confronto con nuovi mercati e più aperta al cambiamento e all’innovazione. · Città dell’economia, del lavoro e dell’innovazione: 18 milioni di euro. L’indirizzo comprende le politiche a sostegno del lavoro e delle imprese. Diffondere informazioni tecnologiche, implementare le dotazioni infrastrutturali (logistiche, tecniche e tecnologiche), attivare servizi a supporto delle imprese (laboratori, azioni di marketing, prodotti finanziari, ecc.) può contribuire a rafforzare il tessuto economico della città. Anche lo sviluppo delle competenze distintive del sistema economico locale può attrarre talenti e imprese. Infine per rendere la città smart si punta sulla diffusione delle competenze e delle tecnologie digitali. · Innovazione in Comune: 117.519.000 euro. In questo indirizzo rientrano le politiche per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa sia al suo interno, sia verso i cittadini e le imprese. Si intende implementare l’uso di strumenti e tecnologie informatiche; si intende migliorare l’organizzazione del personale, rafforzare la comunicazione con la città, valorizzare le risorse, razionalizzare le spese, contrastare la lotta all’evasione fiscale e garantire il rispetto della legalità e della trasparenza.– L’impulso dato agli investimenti, per un volume totale di 118.596.070,53 euro nel 2021, si finanzia attraverso quattro principali voci: risorse proprie del Comune per il 12%; indebitamento per il 36%, avanzo e fondo pluriennale vincolati 21%, contributi 31%. Detto sopra delle più specifiche azioni di Welfare – incremento delle risorse destinate alle politiche per le famiglie, le fasce più fragili e le politiche educative: 16,3 milioni di euro (più 2,4% rispetto al 2020) per Sanità e Welfare; 21,5 milioni di euro per il Fondo non autosufficienza; 1,74 milioni di euro (più 76,2% rispetto al 2020) per il Fondo povertà; consolidamento del trend per il Welfare, con 60 milioni di euro; 28,5 milioni di euro per le Politiche educative (più 10,5% sul al 2020) – rispetto ad altre politiche si prevedono: · sgravi Tari: 200mila euro con un incremento di 50mila euro del fondo rispetto al 2020 per i nuclei famigliari con Isee fino a 12.500 euro (da ridurre proporzionalmente se le richieste di agevolazioni supereranno i 200mila euro) e 350mila euro per agevolazioni previste per utenze non domestiche soggette a chiusura o limitazione dell’attività causa Covid, le quali si aggiungono ai 700mila euro impegnati nel 2020 e che verranno riconosciuti con la prima rata 2021; · Mobilità (nel triennio 2021-2023): 9 milioni di euro per l’attuazione del Pums e gli interventi di riorganizzazione della Mobilità; 10,3 milioni di euro per il completamento della rete ciclabile e la manutenzione e messa in sicurezza di ciclopedonali; 12,7 milioni di euro per la riqualificazione e riorganizzazione della viabilità; · Sostenibilità: 8,58 milioni di euro per la riqualificazione e l’implementazione del verde, nel triennio 2021-2023; · Sport: 6,7 milioni di euro per il potenziamento e l’ammodernamento di impianti sportivi (stesso triennio); · Cultura: 3,42 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni culturali (stesso triennio); · Cura della città (2021-2023): 13,7 milioni di euro per interventi sulle strutture scolastiche; 1,4 milioni di euro per interventi manutentivi nel Centro storico e in agli altri Quartieri; 14,2 milioni di euro per la riqualificazione di strutture di welfare e housing sociale. E’ confermato, in 28.674.520 di euro, il valore dei trasferimenti agli organismi partecipati dal Comune.– la manovra sulle Entrate prevede: · per l’Addizionale comunale all’Irpef nessun aumento per il 2021; mantenimento dell’esenzione fino a 15mila euro (esenzione più alta dell’Emilia-Romagna); mantenimento della progressività dell’imposta; · introduzione del nuovo Canone patrimoniale unico, istituito da legge nazionale a far data dal primo gennaio 2021: comprende la Tassa e il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e il Canone applicato limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il gettito previsto di 4,98 milioni di euro è formulato in modo da assicurare un ammontare pari a quello dei Canoni e dei Tributi che sono sostituiti dal nuovo Canone. Non è previsto perciò alcun aumento per il 2021; · introduzione dell’Imposta di soggiorno a fine anno, a carico dei visitatori della città, in realtà già prevista dal Bilancio 2020 e poi sospesa. Si prevede porterà maggiori entrate per 100mila euro nel 2021. Il Regolamento dell’Imposta è in fase di redazione ed è il costituzione il Tavolo di lavoro con le associazioni di categoria interessate. Nel corso della discussione sul Bilancio 2021, l’Aula ha approvato 6 emendamenti e 30 ordini del giorno.