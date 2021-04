Iris Ceramica Group vince il “Premio Industria Felix” e riceve l’Alta Onorificenza di Bilancio per essere tra “le migliori imprese a conduzione femminile”

Iris Ceramica Group vince il prestigioso premio “Industria Felix – L’Italia che compete” e per questo è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio per essere risultata: “tra le migliore imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede in Emilia Romagna”.

Il Premio Industria Felix – L’Italia che compete è organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, supplemento de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli e Associazione culturale Industria Felix e viene assegnato alle aziende con le migliori performance gestionali e con un indicatore di affidabilità finanziaria di solvibilità o sicurezza.

Si tratta di un importante riconoscimento per la Holding guidata dall’Amministratore Delegato Federica Minozzi, la quale afferma: “È un onore essere insigniti di questa Alta Onorificenza. Desidero ringraziare i nostri collaboratori in Italia e all’estero, che con il loro spirito di auto-imprenditorialità hanno contribuito al raggiungimento di tale riconoscimento rappresentando quotidianamente i valori di innovazione, sostenibilità ed eccellenza del nostro Gruppo. Vorrei, inoltre, rimarcare il nostro impegno affinché tali valori rappresentino anche per il futuro, il tratto distintivo del nostro operare, che pone al centro l’uomo e l’ambiente. Ritengo che oggi il successo di un’azienda non possa prescindere dalla definizione di una vision chiara, in grado di far convivere ambiziosi obiettivi allo stesso tempo finanziari e sociali, tesi pertanto anche al miglioramento del benessere collettivo”, conclude Federica Minozzi.

L’indagine, condotta da un comitato economico-scientifico di primordine e presentata in diretta streaming giovedì 8 aprile, ha tenuto conto dei parametri dedotti dai risultati di bilancio conseguiti nell’anno fiscale 2019, mettendo in evidenza le aziende che hanno saputo distinguersi per le prestazioni raggiunte.

L’Onorificenza ricevuta da Iris Ceramica Group mostra con grande concretezza la perseveranza, la passione e la responsabilità nel promuovere una manifattura che guarda al futuro con tenacia e lungimiranza, facendosi portavoce di un made-in-Italy d’eccellenza.