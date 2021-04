Hockey, sabato 10 aprile il Roller Scandiano ospita il Bassano

Sabato 10 Aprile sulla pista del PalaRegnani di Scandiano si disputerà la 25° e penultima giornata del Campionato Nazionale di serie A1 tra il Roller Hockey Scandiano e il Bassano. Sarà l’incontro degli ex: nel Bassano infatti militano il portiere Mattia Verona, gli esterni Marc Coy e Sergio Festa che la scorsa stagione erano in forza allo Scandiano.

Anche i due allenatori sono ex: Roberto Crudeli Mister del Bassano è stato negli ultimi 5 anni in forza a Scandiano; Massimo Barbieri Mister dello Scandiano ha diretto il Bassano negli anni 2017-2019.

Sarà un incontro dall’esito incerto in quanto lo Scandiano deve riscattarsi, almeno con una buona prestazione, dalla sconfitta subita col fanalino di coda del Campionato Breganze, lo scorso turno, mentre il Bassano (settimo posto in classifica e quindi in piena lotta per le prime sei posizioni che danno l’accesso diretto ai play off) vorrà portare a casa la vittoria, e viene da un ottima partita giocata contro il Forte dei Marmi, capolista del campionato, con la quale ha pareggiano 7-7.

Dicevamo che sarà un incontro incerto perchè sebbene Scandiano venga da 18 sconfitte consecutive, il Bassano ha comunque gettato al vento tante occasioni nel corso di tutto il campionato con prestazioni altalenanti lasciando punti per strada non motivati dagli avversari.

Sarà certamente una partita davvero interessante fino all’ultimo secondo!

