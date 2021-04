Capezzera (FI): “Finalmente nuova sede del liceo Formiggini. Bella notizia per i nostri studenti”

Finalmente dopo più di 12 anni verrà completata la realizzazione della sede del Liceo Formiggini. Proprio qualche mese fa avevo sollecitato, tramite interrogazione in Consiglio Comunale ed ODG in consiglio Provinciale depositato da Antonio Platis, affinché si stanziassero i fondi per completare l’opera; in modo da risolvere, anche, il problema della viabilità.

L’intervento partirà nel 2022 con un investimento di cinque milioni e 700 mila euro provenienti in parte, per due milioni e 200 mila euro, dalle risorse previste in un primo momento per l’adeguamento sismico della vecchia sede in via Bologna, messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti, con mutui a carico dello Stato, alle quali ora si aggiungono tre milioni e 500 mila euro destinate dalla Provincia nell’ambito dei fondi assegnati di recente dal Governo per l’edilizia scolastica superiore. La nuova sede conterrà 36 aule a otto laboratori più spazi per uffici e servizi per circa 900 studenti.

La realizzazione degli stralci sarà, anche, l’occasione per affrontare il tema della viabilità nel polo scolastico, soprattutto perché, una volta ultimati i lavori, l’area accoglierà circa 3000 studenti.

Ringrazio il sindaco GianFrancesco Menani per essersi fatto portavoce di questa richiesta del territorio in Provincia e il Presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei per avuto riguardo della questione; speriamo che finalmente i lavori partano.

(Davide Capezzera – Capogruppo Forza Italia Sassuolo)