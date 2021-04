I servizi delle biblioteche in zona arancione

Con l’entrata in zona arancione della nostra Regione, le Biblioteche di Sassuolo restano accessibili su prenotazione e appuntamento per i servizi di prestito. Riaprono inoltre le prenotazioni per le postazioni studio della Biblioteca Cionini, attraverso il portale Bibliomo.

Rimangono per ora sospesi i servizi di lettura quotidiani e riviste (emeroteca) e di utilizzo delle postazioni internet della biblioteca. In Biblioteca Leontine, non è ancora possibile fermarsi a studiare.

COME FUNZIONA IL PRESTITO

L’accesso alla Biblioteca sarà sempre e comunque su prenotazione e appuntamento.

Sono 3 le modalità per accedere ai servizi di prestito:

1. Prenotazione e appuntamento per ritiro veloce – “Take away”

Il prestito avviene esclusivamente su appuntamento, previa prenotazione anticipata dei documenti, che può essere effettuata telefonicamente o via e-mail.

Al momento della prenotazione, verrà registrato il prestito e concordato un giorno ed una fascia oraria per il ritiro. Si prega di rispettare gli orari dell’appuntamento per evitare assembramenti.

2. Accesso alla biblioteca per un tempo limitato e scelta libera dei documenti dallo scaffale

Solo su appuntamento, sarà consentito l’accesso alle sale di narrativa, saggistica e sezione audiovisivi, per scegliere autonomamente i libri e le risorse da prendere in prestito. Per accedere al servizio, è necessario contattare la Biblioteca in anticipo, tramite telefono o e-mail.

3. Prestito a domicilio

Il prestito dei documenti avviene su prenotazione telefonica o tramite e-mail.

Al momento della prenotazione, verrà registrato il prestito e comunicato il giorno della consegna, che sarà a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana.

COME FARE PER FERMARSI A LEGGERE E A STUDIARE IN BIBLIOTECA CIONINI

Le nostre sale studio al I e II piano sono di nuovo accessibili: per poter riservare un posto, è necessario prenotare attraverso il portale www.bibliomo.it (abbiamo preparato un semplice tutorial, disponibile al seguente link: https://fb.watch/4Rw-j4IWgM/). Se non hai le credenziali per accedere, puoi chiederle in Biblioteca; ricorda che sono valide anche quelle fornite dall’Ateneo UniMoRe. Utilizzando i tuoi dispositivi, potrai anche navigare grazie al Wi-Fi gratuito EmiliaRomagnaWiFi.

CATALOGHI E RISORSE DIGITALI A DISPOSIZIONE

I cataloghi online www.bibliomo.it e www.kidsbibliomo.it. sono utili strumenti per verificare la disponibilità dei documenti, leggerne le schede descrittive e trovare i libri di interesse anche utilizzando parole chiave.

Assolutamente da provare, per chi ancora non la conoscesse, la piattaforma EMILIB, la biblioteca digitale emiliana che consente di accedere gratuitamente e da remoto a eBook, riviste, quotidiani, musica, video e tanto altro ancora. E’ possibile richiedere alla Biblioteca le credenziali di accesso.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Contattare la Biblioteca “N. Cionini”

Telefonando al numero 0536 880813, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19; sabato dalle 8.30-13.

Scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Contattare la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine”

Telefonando al numero 0536 880814, lunedì e mercoledì: 9-13 e 14.30-18.30; martedì, giovedì, venerdì: 14.30-18.30; sabato: 9-13.

Scrivendo una e-mail a leontine@comune.sassuolo.mo.it

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti sui nostri servizi attraverso pagine istituzionali del Comune di Sassuolo e sui canali Facebook e Instagram delle Biblioteche.