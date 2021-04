Vignola, il giovedì 2 posti auto riservati per il centro diabetologico

Con il ritorno alla zona arancione, da giovedì 15 aprile, torna alla sua piena attività il mercato ambulante di Vignola. Nelle consuete aree del centro cittadino rivedremo gli operatori di tutti i settori merceologici, naturalmente nel rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione della pandemia. Per l’occasione, l’Amministrazione ha deciso di riservare due posti auto per coloro che sono diretti al Centro diabetologico che, com’è noto, temporaneamente, è stato spostato negli spazi del CFT – Città di Vignola, in viale Mazzini. I due posti auto si trovano su via Cesare Battisti, sul fianco del Municipio. Rimarranno riservati dalle ore 7.00 del mattino alle 16.00 del pomeriggio di tutti i giovedì, giorno di mercato.

“Abbiamo preso questa decisione – spiega la vice-sindaca e assessora ai Servizi sociali e Sanità Anna Paragliola – su richiesta dell’Ausl, per venire incontro alle esigenze di coloro che devono recarsi al Centro diabetologico e abbiano difficoltà a muoversi a piedi. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla permanenza del Centro diabetologico presso il Città di Vignola”.