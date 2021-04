Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 16 aprile

In prevalenza poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sui rilievi appenninici; temporaneo sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio nelle aree interne, dove non si può escludere qualche sporadico piovasco sui rilievi; in serata poco nuvoloso o velato da nubi alte e sottili.

Temperature minime in lieve diminuzione e in prevalenza attorno a 4 gradi, con valori più bassi fuori dai centri urbani dove non si può escludere qualche debole e locale gelata. Massime in aumento e attorno a 13/14 gradi. Venti deboli, in prevalenza nord-orientali, in intensificazione in serata sul mare. Mare poco mosso, tendente a mosso in serata.

(Arpae)