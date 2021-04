Prorogata anche a Reggio Emilia l’accensione degli impianti di riscaldamento

Considerato che per i prossimi giorni sono previste condizioni climatiche altamente variabili e caratterizzate da piogge e basse temperature, il Comune di Reggio ha disposto la proroga dell’accensione del riscaldamento fino al 23 aprile.

Le condizioni climatiche previste possono infatti essere motivo di disagio per i cittadini e

in particolare per categorie come bambini, anziani e ammalati. Il sindaco ha pertanto firmato un’ordinanza che prevede l’ampliamento del periodo di attivazione degli impianti termici del Comune di Reggio Emilia per la durata massima di 7 ore giornaliere a decorrere dal 16 aprile 2021 e sino al 23 aprile 2021.