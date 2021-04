A Campagnola la raccolta porta a porta di Iren si trasforma

Il Comune di Campagnola ha da tempo avviato la raccolta rifiuti porta a porta con l’obiettivo di differenziare al massimo i rifiuti e ridurre quello da avviare a smaltimento; ora procede a grandi passi verso la tariffazione puntuale. Per arrivare a questo nuovo risultato è necessario trasformare la raccolta rifiuti porta a porta, per la sola frazione residua ossia l’indifferenziato, da condominiale a familiare con l’ausilio di un nuovo contenitore che sarà associato al contratto di igiene urbana.

Per comprendere meglio questa novità, i cittadini stanno ricevendo in questi giorni le lettere che illustrano le nuove modalità di raccolta del rifiuto residuo attraverso l’esposizione del contenitore grigio familiare dotato di microchip e pertanto predisposto alla tariffazione puntuale.

A partire dal 3 maggio le famiglie e le imprese di Campagnola riceveranno la visita degli Informatori di Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento con nominativo.

Gli informatori hanno come esclusivo compito quello di:

fornire indicazioni pratiche da seguire per separare e conferire correttamente i rifiuti e le novità introdotte, oltre che per la corretta esposizione dei contenitori, per la raccolta porta-a-porta familiare;

consegnare il manuale della raccolta;

consegnare il Rifiutologo, elenco dei diversi materiali con corrispondente modalità di conferimento;

consegnare il nuovo calendario della raccolta;

consegnare il contenitore familiare per la raccolta del rifiuto indifferenziato dotato di micro-chip e predisposto alla tariffazione puntuale.

Nessun operatore è autorizzato a chiedere e/o ricevere pagamenti di alcun genere, né ad entrare nell’abitazione se non previa autorizzazione.

Dal 31 maggio 2021 inizierà la raccolta “porta-a-porta” familiare in aggiunta alla raccolta del rifiuto organico già in essere.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini dal 17 maggio al 5 giugno sarà attivo lo sportello provvisorio di Iren “Punto Ambiente” collocato presso la Sala Civica D. Sghedoni, all’interno del Municipio con ingresso in via Don Minzoni. Il Punto Ambiente osserverà i seguenti giorni e orari di apertura:

Lunedì dalle ore 10 alle ore 13 – Giovedì dalle ore 14 alle ore 17 – Sabato dalle ore 10 alle ore 14.

Al Punto Ambiente si potranno recare i cittadini non rintracciati dagli informatori e che avranno ricevuto un apposito invito per ritirare il contenitore nuovo; si potranno chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e i vari contenitori dedicati per il nuovo servizio.

L’accesso al Punto Ambiente sarà libero e senza appuntamento nel rispetto delle distanze interpersonali e del protocollo di sicurezza anticovid.

Oltre al Punto Ambiente, per informazioni, richieste e segnalazioni sarà possibile rivolgersi al Customer Care Ambientale di Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al Numero Verde 800 212607, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00, oppure il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00) o inviando una mail a: ambiente.emilia@gruppoiren.it E’ inoltre sempre a disposizione l’Ufficio Ambiente del Comune che risponde al numero 0522-750711.

Presso gli Uffici Comunali è aperto con cadenza quindicinale lo Sportello Tari al quale è possibile rivolgersi per attività legate alla gestione della tassa rifiuti; si può accedere allo Sportello Tari previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando lo 0522-750711. Per informazioni è sempre attivo anche lo Sportello Telefonico Iren 800 969696 che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 13.

Per premiare i cittadini che utilizzano i Centri di Raccolta, l’Amministrazione Comunale ha attivato già da qualche tempo il Sistema premiante che consente ai cittadini di Campagnola di ottenere un risparmio sulla Tari conferendo alcune tipologie di rifiuto al Cdr di via Abbazia 8/a presentando la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana. L’elenco dei materiali che generano premialità è specificato all’interno del Centro di Raccolta e visionabile dal sito www.comune.campagnola-emilia.re.it/i-servizi/tasse-e-tributi/tia-tares-tari/iuc-tari-2020