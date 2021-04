MotoGP, GP Portogallo: Vince Quartararo, Bagnaia rimonta dall’11° al 2° posto

Francesco Bagnaia ha conquistato il suo secondo podio stagionale nel GP del Portogallo disputato quest’oggi sull’Autodromo Internacional do Algarve nei pressi di Portimão e vinto dal francese della Yamaha Fabio Quartararo.

Terso posto per Joan Mir (Suzuki). Ai piedi del podio Franco Morbidelli (4°) su Yamaha, termina settimo Marc Marquez al primo GP dopo nove mesi. Out anche Valentino Rossi a 11 giri dal termine quando lottava per la top-10. Termina anzitempo anche la gara del padrone di casa e campione a Portimao del 2020, Miguel Oliveira.

Costretto a partire dalla undicesima posizione in griglia, dalla quarta fila, dopo aver perso la pole position in qualifica per aver segnato il miglior tempo in regime di bandiera gialla, il pilota del Ducati Lenovo Team è stato protagonista oggi in gara di una straordinaria rimonta. Dodicesimo al primo passaggio, Pecco ha girato con un ritmo costante, superando uno a uno i suoi avversari ed ha raggiunto il gruppo di testa a sette giri dal termine. Entrato nella lotta per il podio, il pilota piemontese ha sferrato l’attacco decisivo su Mir e, dopo la caduta di Rins, ha conquistato il secondo posto che ha mantenuto fino al traguardo. Grazie al risultato di oggi, Bagnaia sale in seconda posizione anche nella classifica generale, a quindici punti dal nuovo leader Quartararo.

Prova sfortunata invece per Jack Miller. Partito con il quarto tempo, il pilota australiano si trovava al sesto posto, nel gruppo dei primi, ma una scivolata nel corso del sesto giro ha posto fine prematuramente alla sua gara. Dopo i primi tre appuntamenti della stagione 2021, Miller occupa la dodicesima posizione in classifica con 14 punti, Ducati è seconda nella classifica costruttori, mentre il Ducati Lenovo Team è terzo nella classifica riservate alle squadre.