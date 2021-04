A San Felice sul Panaro secondo open day per i servizi educativi

Giovedì 22 aprile, dalle 16.30 alle 19, si svolgerà a San Felice sul Panaro il secondo e ultimo appuntamento con l’open day di Nido d’Infanzia, Sezione Primavera e Spazio Bambini “Hakuna Matata”, quando i genitori potranno visitare il centro per l’infanzia di via Montalcini, in cui sono ubicati i servizi educativi da zero a tre anni, e conoscere le educatrici.

Per presenziare all’open day è necessario prendere appuntamento telefonando allo 0535/86345. Nella data indicata, gli appuntamenti saranno fissati ogni 30 minuti per evitare qualsiasi assembramento nelle zone antistanti la scuola.

Le modalità individuate prevedono un solo adulto per ogni famiglia, massimo due famiglie ogni mezz’ora/sezione, senza bambini e provvisti di mascherina FFP2. Al momento dell’ingresso il genitore sarà sottoposto a rilevazione della temperatura, dichiarazione dello stato di buona salute, dovrà lavarsi le mani con gel idroalcolico e sanificare le scarpe.

Le sezioni, in quanto provviste di ampie vetrate, potranno essere visionate solo dall’esterno della struttura. I genitori saranno accolti nel giardino esterno di pertinenza di ogni singola sezione; eventuali domande e informazioni potranno essere poste al personale educativo in giardino, nella zona dedicata.